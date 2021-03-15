Goldman Sachs поднял целевую цену ГДР «Роснефти» на 41%

Банк Goldman Sachs поднял целевую цену за глобальную депозитарную расписку (ГДР) «Роснефти» на 41%, до $10, что является самой высокой целевой ценой на данный момент, говорится в отчете банка.

Таким образом, подняв целевую цену ГДР «Роснефти», Goldman Sachs не только подтвердил рекомендацию о покупке, но и включил российскую компанию в список наиболее предпочтительных объектов для инвестирования. В текущем году доходность свободного денежного потока (СДП) и дивдоходность «Роснефти» ожидаются на уровне 15% и 10%, соответственно.

Отмечается, что важным катализатором стал процесс в реализации проекта «Роснефти» «Восток Ойл». Благодаря проекту целевые цены по конкурентам были повышены в среднем на 18%. Кроме того, банк прогнозирует, что в связи с улучшением макроэкономических показателей в текущем году вырастут прибыль и дивиденды компаний, что, в свою очередь, улучшит динамику их котировок.

«По мнению GS, снижение удельных объемов выбросов в сегменте РиД (разведка и добыча) и возможность дальнейшего сокращения выбросов за счет утилизации ПНГ увеличивает относительное преимущество «Роснефти» по сравнению с некоторыми другими нефтяными мейджерами», — следует из отчета.

Bank of America Merrill Lynch также повысил целевую цену ГДР «Роснефти» на 17% до $9. Также сохранена рекомендация «Покупать» и место в списке наиболее предпочтительных объектов инвестирования региона EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка).

Уточняется, что банк повысил долгосрочный прогноз на нефть в связи со снижением запасов и ожиданием восстановления спроса. По прогнозам банка, рост потребления нефти ожидается самым сильным с 1970-х.

Также в России существенно увеличивается ресурсная база, а крупнейшие мировые открытия нефти и газа в прошлом году были сделаны «Роснефтью».

Аналитики Wood Mackenzie и Westwood Global Energy считают, что Россия лидирует в геологоразведке углеводородов. К такому выводу агентства пришли, проанализировав данные добывающих компаний по итогам 2020 года.

Согласно данным Westwood, на Российскую Федерацию пришлось 70% из обнаруженных в мире в прошлом году объемов запасов нефти и газа. Также на территории России были сделаны три крупнейших в мире открытия за прошлый год — они связаны с деятельностью «Роснефти» в Карском море и на Таймыре. Аналитики Wood Mackenzie оценивают ресурсный потенциал этих месторождений выше 4 млрд б.н.э. При этом у ближайших конкурентов Kwaskwasi (Суринам) и Sakarya (Турция) ресурсная база оценена менее чем на 2 млрд б.н.э.