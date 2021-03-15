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Минтранс сообщил о начале тестирования беспилотных авто в РФ в 2021 году

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В правительстве РФ утвердили план мероприятий по тестированию и постепенному вводу в эксплуатацию беспилотных транспортных средств. Поручение о разработке комплекса мероприятий было дано президентом России Владимиром Путиным. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

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Предусматривается, что в рамках мероприятий в отдельных регионах России будет введена опытная коммерческая эксплуатация высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС).

«Реализация мероприятий позволит в период с 2021 года по 2024 годы создать необходимые правовые условия для внедрения ВАТС в транспортный комплекс. Обязательным условием является обеспечение безопасности участников дорожного движения и соблюдение установленных норм и правил», — сказано в сообщении ведомства.

При подготовке документов буду учтены позиции разных ведомств: МВД, МЧС, Минфина, Минцифры, Минэкономиразвития и других. Также мероприятия согласуют с ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика», Российским союзом автостраховщиков, а также организациями научно-технологического бизнес-сообщества — ОАО «Яндекс», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Сбербанк» и другими.

«Внедрение беспилотного транспорта продиктовано безусловными социально-экономическими эффектами и является одним из ключевых трендов цифрового развития транспортного комплекса во всем мире. Утверждение документа является важнейшим шагом на пути к созданию в России необходимых условий для безопасной и эффективной эксплуатации «беспилотников», — добавил директор Департамента цифрового развития Минтранса России Дмитрий Баканов.

В конце января 2021 года «Известиям» стало известно, что к 2025 году пилотные испытания летающих беспилотных такси пройдут в трех российских регионах.

Генеральный директор разработчика беспилотных аэротакси «Ховер» Александр Атаманов рассказал, что летающее такси представляет собой пассажирский дрон, который может поднять в воздух одновременно двух людей (общий вес до 300 кг) и способен взлетать с неподготовленной площадки, например, с автомобильной парковки. Машиной управляет цифровая система, которая полностью исключает пассажира из управления и следит за безопасностью в небе.

Осенью 2020 стало известно, что ГИБДД рассматривает возможность использования беспилотных автомобилей для экзамена на получение водительских прав. Система будет закладывать маршрут и сообщать о нем кандидату на получения прав, а инспектор будет оценивать работу самой системы.

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