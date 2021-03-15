В раде оценили ответственность за соглашение о флоте РФ в Крыму

Депутаты Верховной рады не несут ответственности за поддержку в 2010 году соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму. Об этом заявил 15 марта спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

«Служба безопасности Украины уже пришла с соответствующими решениями суда, выяснить, кто и как голосовал. К счастью или к сожалению, депутаты рады не несут ответственность за свои голосования», – приводит его слова УНИАН.

Разумков выразил сомнение в том, что украинским правоохранителям удастся привлечь к уголовной ответственности голосовавших за ратификацию соглашения. Он отметил, что у украинских депутатов есть парламентский индемнитет — право на свободу выступления и голосования. Согласно ему, парламентарии не несут ответственности за любые действия, которые были совершены ими при исполнении служебных обязанностей.

12 марта СБУ возбудила уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию в 2010 году Верховной радой соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. По версии следствия, подписание этого документа привело к увеличению на полуострове числа личного состава военных формирований и спецслужб РФ.

Весной 2010 года в Харькове Россия и Украина подписали соглашение, которое продлевает пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет. В обмен на это Киев получил скидку при закупке российского газа на $100 за 1 тыс. куб. м. Верховная рада ратифицировала эти соглашения, 236 депутатов поддержали решение.

В 2014 году по итогам референдума Крым вернулся в состав России. По его итогам большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение.