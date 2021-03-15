В России начались продажи обновленной модели Kia Stinger

Компания Kia начала продажи в России обновленной модели Stinger, автомобиль доступен в девяти вариантах комплектации по цене от 2 409 900 до 3 799 900 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 15 марта в редакцию «Известий».

Обновленная Kia Stinger получила светодиодные фары со встроенными ходовыми огнями. Кроме того, у машины появились новые фонари со светодиодной полосой во всю ширину, внутри которых находятся указатели поворота. Также модель оснастили 19-дюймовыми алюминиевыми колесными дисками.

В салоне установлена новая информационно-развлекательная система с 10,25-дюймовым широкоформатным дисплеем. Кроме того, Stinger получила контрастную прострочку на приборной панели и дверях.

В моторную гамму для России вошли двигатели мощностью 197 л.с., 247 л.с. и 370 л.с., которые работают в паре с автоматической восьмиступенчатой коробкой передач. Модель будет предлагаться с модернизированной динамической системой полного привода и приводом на заднюю ось.

В базовую комплектацию обновленного Kia Stinger входят система бесключевого доступа, дистанционный запуск двигателя, датчики дождя и света, передние и задние датчики парковки, трехзонный климат-контроль, электроприводы всех стеклоподъемников, электропривод складывания боковых зеркал, модуль Bluetooth, доступ к Apple CarPlay и Android Auto.

1 марта сообщалось, что Kia начала продажи в России автомобилей специальной серии Edition Plus, которая предлагается для моделей Soul, Cerato, Seltos и Sportage.