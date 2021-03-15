Реставраторы отмыли измазанных краской сфинксов в Петербурге

Реставраторам удалось восстановить облик измазанных черной краской сфинксов на Египетском мосту в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Восстановление памятников началось, после того как в городе установилась плюсовая температура.

Неизвестные испортили монументы в начале февраля. Сфинксов осмотрели эксперты Государственного музея городской скульптуры, но приступить к работе не смогли из-за сильных морозов.

Как рассказала телеканалу «78» начальник отдела памятников и мемориальных досок Екатерина Шишкина, по инструкции работы по устранению краски можно проводить при устойчивой температуре +6…+8 градусов. Однако специалисты сумели привести сфинксов в порядок и при более низких температурах.

В процессе работ выяснилось, что скульптуры в целом нуждаются в более комплексной реставрации. Речь идет о замене слоя краски и частичном восстановлении чугуна и позолоты. В ближайшее время акт о необходимости подобных работ будет направлен в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории.

В феврале сообщалось о том, что на станции «Чернышевская» метро Петербурга на улицу вывалилась часть элементов витража наземного вестибюля. Обошлось без пострадавших. На восстановление витражей понадобится не менее 1 месяца.