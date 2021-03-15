В ЕК заявили об отсутствии переговоров по вакцине «Спутник V»

Европейская комиссия опровергла ведение переговоров с разработчиком российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для возможного централизованного использования препарата в странах Евросоюза. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил представитель ЕК в ходе брифинга в Брюсселе.

«На данный момент я могу только повторить, что уже говорилось на прошлой неделе. Наша стратегия вакцинации — совместная. Еврокомиссия совместно со странами-членами могут в любой момент договориться о расширении портфеля вакцин. На данный момент переговоров между ЕС и разработчиком российской вакцины нет», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о возможности переговоров Евросоюза с разработчиком «Спутника V» с целью потенциального централизованного применения вакцины в Евросоюзе.

В этот же день Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» не раньше мая. Как подчеркнул глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, «Спутник V» является вакциной, которая заслуживает всеобщего интереса.

4 марта европейский регулятор начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V». 9 февраля регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по препарату и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российская вакцина против коронавируса не производится в Европе, поэтому для ее разрешения в ЕС необходимы инспекции предприятий по ее производству.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.