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Стало известно местонахождение Навального

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Блогер Алексей Навальный, осужденный по делу компании «Ив Роше», находится в ИК-2 во Владимирской области. Об этом 15 марта сообщает ТАСС со ссылкой на письмо 235-го гарнизонного суда.

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Уточняется, что в этом суде будет рассматриваться жалоба представителя Навального на бездействие следователей в связи с его госпитализацией в Омске.

Уведомление о назначении рассмотрения жалобы направлено в том числе начальнику ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области. Рассмотрение жалобы назначено на 16 марта.

В сообщении указывается также, что суд попросил администрацию колонии обеспечить участие в судебном заседании блогера через видео-конференц-связь.

Ранее в этот день адвокаты Навального написали в Twitter, что стоят у входа в ИК-2 в Покрове, однако им не сообщали, где конкретно находится их подзащитный.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене условного срока реальным. В колонии он должен провести 2,5 года.

25 февраля стало известно, что Навального этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская тишина», где он находился с 17 января, а 28 февраля его доставили в исправительную колонию во Владимирской области.

12 марта стало известно, что Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области. Защите не сказали, куда и зачем его увезли. Адвокаты ранее предполагали, что политик останется в СИЗО до вступления в силу приговора по делу «Ив Роше».

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