Появилось видео задержания экс-начальника отдела петербургской таможни

Опубликовано видео, на котором запечатлено задержание бывшего начальника отдела петербургской таможни Олега Гусева, обвиняемого во взятке на 20 млн рублей.

По информации следствия, Гусев в конце 2018 года потребовал от представителей ООО «Таллер» взятку в 20 млн рублей «за непринятие предусмотренных законом мер» при таможенном контроле. Контроль проходил с мая 2018 года в связи с реализацией товаров марки «Таллер». Отмечается, что деньги экс-начальник получил через посредников с декабря 2018 по январь 2019 года.

В сообщении Следственного комитета сказано, что Гусев скрылся от органов предварительного расследования, поэтому был объявлен в розыск. Его задержали 14 марта 2021 года в аэропорту Шереметьево. Следствие предъявило ему обвинение. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении Гусева меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в понедельник Следственный комитет России попросил заключить Гусева в СИЗО.