Биткоин упал на 7% после рекордного роста

Стоимость биткоина, цена которого в субботу впервые превысила $60 тыс., в понедельник, 15 марта, упала более чем на 7% и колеблется в районе $55,9 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance на 15:33 мск.

По данным портала CoinMarketCap, который объединяет данные 20 бирж, по состоянию на 15:33 мск биткоин дешевеет на 6,45% — до $56,08 тыс.

На бирже Binance 13 марта эта криптовалюта росла в цене на 5,77%, до $60 104.

Цена биткоина росла с конца января. В целом за февраль он подорожал почти в два раза.

В феврале аналитики, которых опросили «Известия», спрогнозировали падение стоимости криптовалюты до $30 тыс. Основной причиной возможного удешевления криптовалют указывалась критика со стороны главы минфина США Джанет Йеллен.