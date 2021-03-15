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Около 70 тыс. человек участвовали в масленичных гуляниях в Волгограде

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Порядка 70 тыс. человек приняли участие в гуляниях на Масленицу, которые проходили в пойме реки Царицы в Волгограде. В общей сложности, как сообщает региональный главк МВД, за два выходных дня было организовано 112 мероприятий, в которых приняли участие более 90 тыс. человек. За безопасностью следили порядка 700 полицейских.

ИА «НовостиВолгограда. Ру» пишут, что большинство собравшихся проигнорировали требование Роспотребнадзора о необходимости носить маски в общественных местах. Средства индивидуальной защиты наделил лишь единицы. В подавляющем большинстве их не было ни у гостей праздника, ни у организаторов.

Как сообщает региональный оперативный штаб, по данным на 15 марта в Волгоградской области зафиксировано 51 638 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 133 человек, из больниц выписано 124 человека. Всего врачи вылечили за весь период пандемии 49 396 волгоградцев.

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