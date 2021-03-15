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Более половины вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей оказались старше 60 лет

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Более 50% тех людей, кто сделал прививку от коронавируса, — старше 60 лет. Об этом 15 марта сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

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«Хотелось бы сказать, что самому возрастному вакцинированному от коронавируса москвичу — 104 года. <…> Всего в Москве прививку от коронавируса получили более 700 тыс. человек, из них 50% старше 60 лет», — сказал Тяжельников во время онлайн-конференции «COVID-19. Российский и международный опыт».

Он также отметил, что люди старше 60 лет находятся в группе риска вместе с теми, кто страдает от хронических заболеваний.

Тяжельников рассказал, что прививку от COVID-19 можно делать в том случае, если отсутствуют обострения заболеваний, а также в течении двух недель до вакцинации человек не болел ОРВИ, а за 30 дней до этого не делал другие прививки.

Ранее в этот день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что обе дозы вакцины от коронавируса «Спутник V» уже получили 3,5 млн россиян.

Он подчеркнул, что Россия лидирует в Европе по числу прошедших полный курс вакцинации от COVID-19. По словам Дмитриева, ни одна другая европейская страна еще полностью не вакцинировала 3 млн жителей.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 13 марта сообщил, что «Спутник V» показал одинаковую эффективность во всех возрастных категориях. По его словам, продолжительность действия вакцины может составить более двух лет. По прогнозам, к ноябрю 70% населения страны будет провакцинировано от COVID-19, добавлял Гинцбург.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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