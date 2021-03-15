В Крыму арестовали намеренно сбившего полицейского водителя

Водитель, намеренно сбивший полицейского в центре Симферополя, арестован. Об этом сообщает 15 марта пресс-служба СУСК РФ по региону.

Мужчина на автомобиле BMW намеренно сбил правоохранителя, после того как попытался скрыться вместе с приятелем, не расплатившись по счету на сумму свыше 20 тыс. рублей в кафе. Водитель и его компаньон были задержаны.

«В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение уроженцу Краснодарского края в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», — сказано в сообщении СК.

В ведомстве также отметили, что водитель протащил полицейского на капоте машины, а потом, чтобы сбросить его, увеличил скорость движения и умышленно столкнулся с попутным автомобилем. В результате чего сотрудник полиции упал на проезжую часть, получив травму ноги.

«Судом обвиняемый заключен под стражу», – добавили в СК.

15 февраля сообщалось, что полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который намеренно сбил правоохранителя и провез его на капоте.