В Кремле оценили заявление Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Псков прокомментировал в понедельник, 15 марта, слова белорусского лидера Александра Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей.
«Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России <…> И скорее мы не друзья, а братья», — сказал он.
Песков напомнил, что Россия и Белоруссия входят в Союзное государство, передает «Газета.ру».
Таким образом пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление Лукашенко, которое тот сделал на спортивном мероприятии «Минская лыжня» 13 марта.
В середине февраля президент Белоруссии рассказал, что Россия была и останется главным экономическим партнером и союзником Белоруссии.
Ранее, 10 января, белорусский лидер заявил, что считает российского президента Владимира Путина своим другом. Лукашенко добавил, что президент РФ — друг не только его, но и всего белорусского народа.
В конце октября прошлого года президент Белоруссии заявил, что у России и Белоруссии нет друзей. Лукашенко подчеркнул, что он договорился с президентом РФ быть друг другу надежными друзьями и опорой. Он также отметил «братские» отношения между государствами.
Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года.