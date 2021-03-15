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В Кремле оценили заявление Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Псков прокомментировал в понедельник, 15 марта, слова белорусского лидера Александра Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей.

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«Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России <…> И скорее мы не друзья, а братья», — сказал он.

Песков напомнил, что Россия и Белоруссия входят в Союзное государство, передает «Газета.ру».

Таким образом пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление Лукашенко, которое тот сделал на спортивном мероприятии «Минская лыжня» 13 марта.

В середине февраля президент Белоруссии рассказал, что Россия была и останется главным экономическим партнером и союзником Белоруссии.

Ранее, 10 января, белорусский лидер заявил, что считает российского президента Владимира Путина своим другом. Лукашенко добавил, что президент РФ — друг не только его, но и всего белорусского народа.

В конце октября прошлого года президент Белоруссии заявил, что у России и Белоруссии нет друзей. Лукашенко подчеркнул, что он договорился с президентом РФ быть друг другу надежными друзьями и опорой. Он также отметил «братские» отношения между государствами.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года.

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