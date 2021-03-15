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ФНС назвала размер штрафа в случае непредставления уведомления о КИК

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Срок представления организациями уведомления о контролируемых иностранных компаниях (КИК) за 2020 год истекает 22 марта, в случае если такое уведомление не было представлено, налагается штраф в размере 500 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

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В пресс-службе ведомства подчеркнули, что это необходимо сделать вне зависимости от финансового результата КИК.

«При наличии оснований для освобождения от налогообложения прибыли КИК также до 22 марта необходимо представить документы, подтверждающие соблюдение условий освобождения. Исключение ― для КИК, образованной в соответствии с законодательством государства ― члена Евразийского экономического союза и имеющей постоянное местонахождение в этом государстве», ― отметили в ФНС.

Также в налоговой службе сообщили, что, в случае если оснований для освобождения от налогообложения прибыли КИК нет, нужно представить документы, которые подтверждают размер прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании.

Помимо этого, в ФНС указали на то, что сделать это необходимо до 29 марта (вместе с декларацией по налогу на прибыль организаций) вне зависимости от наличия обязанности по уплате налога с прибыли КИК.

«За непредставление уведомления о КИК, а также подтверждающих документов в установленный срок налагается штраф в размере 500 тыс. рублей», ― сообщили в пресс-службе ведомства.

С 1 февраля 2021 года в России открылась новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам — физическим лицам с доходом от 500 млн рублей. При этом особых условий и изменения порядка работы налоговых органов не предполагается.

В ФНС подчеркнули, что администрирование физлиц с такими крупными доходами требует особой компетенции и создание такой специализированной инспекции позволит «обеспечить качественное исполнение законодательства». Так, в качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера.

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