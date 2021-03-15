Заблудившихся туристов спасли в Тамбовской области

В районе села Троицкая Вихляйка Сосновского района Тамбовской области заблудилась группа туристов. Молодые люди решили посетить святой источник в лесу. Однако автомобиль застрял в снежном сугробе. Сотовая связь отсутствовала. Помогла система позиционирования в автомобиле. Через 40 минут на место прибыл экипаж ДПС.

«Попавшим в беду людям просто повезло, что один из инспекторов прекрасно ориентировался в данной местности и по сбивчивым описаниям водителя мог быстро определить местоположение автомобиля и вовремя прийти на помощь, до того как наступит ночь», – сообщает пресс-служба УМВД.

Автоинспекторы помогли вытащить застрявший автомобиль из сугроба, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В феврале спасатели обнаружили туристов, пропавших на перевале Дятлова в Свердловской области. Об исчезновении заявили близкие родственники путешественников, которым не удалось до них дозвониться. Восемь человек прибыли на перевал, чтобы почтить память знаменитой группы туристов, погибшей там в 1959 году. Обстоятельства их смерти долгое время считались неясными и загадочными.