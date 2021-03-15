Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Правительство выделит более 3 млрд рублей на водоснабжение Крыма
Экономика
Стоимость российских акций выросла на фоне дорожающей нефти
Общество
Минздрав напомнил о необходимости соблюдения мер против COVID-19
Мир
В ФРГ назвали итоги выборов тяжелым ударом в сердце консерваторов
Мир
В Кремле назвали Москву и Минск братьями
Авто
В Москве выставили на продажу раритетный советский лимузин
Спорт
Бой Поветкина и Уайта покажут в эфире РЕН ТВ
Общество
В Гидрометцентре пообещали быстрое таяние снега в Москве
Интернет
Минцифры РФ разъяснило порядок предустановки российского ПО на гаджетах

Заблудившихся туристов спасли в Тамбовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В районе села Троицкая Вихляйка Сосновского района Тамбовской области заблудилась группа туристов. Молодые люди решили посетить святой источник в лесу. Однако автомобиль застрял в снежном сугробе. Сотовая связь отсутствовала. Помогла система позиционирования в автомобиле. Через 40 минут на место прибыл экипаж ДПС.

«Попавшим в беду людям просто повезло, что один из инспекторов прекрасно ориентировался в данной местности и по сбивчивым описаниям водителя мог быстро определить местоположение автомобиля и вовремя прийти на помощь, до того как наступит ночь», – сообщает пресс-служба УМВД.

Автоинспекторы помогли вытащить застрявший автомобиль из сугроба, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В феврале спасатели обнаружили туристов, пропавших на перевале Дятлова в Свердловской области. Об исчезновении заявили близкие родственники путешественников, которым не удалось до них дозвониться. Восемь человек прибыли на перевал, чтобы почтить память знаменитой группы туристов, погибшей там в 1959 году. Обстоятельства их смерти долгое время считались неясными и загадочными.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021