На ОИ в Токио ограничат число тех, кто сопровождает глав стран

По данным агентства Kyodo, на Олимпиаде в Токио ограничат число тех, кто сопровождает глав государств. В команду могут войти не более 11 человек, передает телеканал «Известия». Министр сможет взять с собой группу до четырёх человек. Представители делегаций обязаны сдать тест на COVID-19 в течение 72 часов перед отлётом в японскую столицу. Встретиться с атлетами своих стран политики не смогут. Соблюдение санитарных мер обязательно — за этим будут следить японские чиновники. Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

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