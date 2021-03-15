В Швеции допустили возможность использования «Спутника V»

Швеция уже в июне может получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал изданию Aftonbladet шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрём, отметив ее высокую эффективность.

«Вполне возможно, что те, кто будет прививаться в последнюю очередь, получит эту вакцину», – заявил он.

По словам Бергстрёма, «Спутник V» может стать дополнением к нынешнему плану вакцинации.

«Ее использование кажется многообещающим, поскольку ее эффективность оценивается на уровне порядка 93%», – отметил координатор.

Также Бергстрём сообщил, что уже вел переговоры по поводу условий использования российской вакцины. Пока неизвестно, будет ли Евросоюз заключать соглашение, или отдельные государства.

8 марта стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma & Biotech договорились о производстве препарата «Спутник V» в Италии. Производство вакцины запланировано на июнь 2021 года. В планах — до конца года произвести 10 млн доз.

9 марта в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) заявили, что изучат соответствие «Спутника V» обычным стандартам Евросоюза. Решение по препарату будет основываться только на научных данных.

В тот же день сообщалось, что регулятор ЕС завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в Евросоюзе, что и сделал РФПИ.

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.