Почтовые отделения Подмосковья отремонтируют до 1 августа

Все почтовые отделения в Подмосковье необходимо отремонтировать до 1 августа 2021 года. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев заявил в понедельник, 15 марта, в ходе совещания с заместителями председателя, министрами и главами округов Московской области.

«Мы с Максимом Алексеевичем Акимовым (генеральный директор АО «Почта России». — Ред.) подписали соглашение, это ремонт почтовых отделений. У нас регулярно в почтовые отделения приходит большое количество людей, более 3,5 млн. Наша задача до 1 августа текущего года, соответственно, все их привести в порядок», — цитирует Воробьева агентство городских новостей «Москва».

По его словам, необходимо отремонтировать все отделения «Почты России», в том числе и муниципальные.

Советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган уточнил, что в Подмосковье в ремонте нуждается около 500 отделений почты. На данный момент стартуют торги по ремонту отделений, которые находятся в муниципальной собственности. Часть почтовых отделений отремонтируют на коммерческой основе, пишет РИАМО.

Ранее, 3 марта, сообщалось, что «Почта России» и «AliExpress Россия» подписали соглашение о стратегическом партнерстве и заключили договор о реализации программ развития логистики для рынка онлайн-торговли в 2021–2025 годах.

Партнеры намерены открыть новые пункты, в которые пользователи смогут забирать заказы, в России появится свыше 10 тыс. новых постаматов и пунктов выдачи.