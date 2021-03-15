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Посольство РФ в Мьянме пока не обсуждало вопрос эвакуации россиян

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Вопрос эвакуации из Мьянмы сотрудников российского посольства и граждан страны пока не обсуждается. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в дипмиссии.

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«Ситуация в Мьянме на данном этапе непосредственной угрозы сотрудникам российской дипмиссии или членам их семей не представляет. Вопрос об эвакуации сотрудников посольства, росграждан пока не стоит», — заявил сотрудник посольства «РИА Новости».

По его словам, в посольстве внимательно следят за обстановкой в Мьянме.

12 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что политическая ситуация в Мьянме тревожная, Кремль следит за ее развитием.

За день до этого сообщалось, что силы безопасности Мьянмы открыли стрельбу во время протестов в Янгоне, полиция страны арестовала не менее 200 протестующих.

По данным ООН на 4 марта, за время военного переворота в Мьянме погибли не менее 54 человек.

Протесты продолжаются в Мьянме с 1 февраля, когда в стране произошел военный переворот, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил Мьянмы, генерала Мин Аунг Хлайна. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

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