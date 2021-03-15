В Минцифры прокомментировали возможность отмены плановых проверок для IT-отрасли

Минцифры включило в проект плана второго пакета мер поддержки для IT-компаний в России предложения отрасли, они обсуждаются. Об этом заявил «Известиям» 15 марта заместитель главы ведомства Максим Паршин, комментируя сообщения СМИ о возможной отмене плановых проверок для IT-отрасли.

По его словам, при подготовке второго пакета мер поддержки сферы IT отраслевые ассоциации «выражали обеспокоенность», что контрольно-надзорные органы будут проявлять «излишнее внимание» к участникам рынка, которые воспользуются новыми налоговыми льготами первого пакета мер, вступивших в силу с начала этого года.

«Мы погрузили в проект плана предложения отрасли, сейчас идет их обсуждение», — сказал Паршин.

Ранее в этот же день «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Чернышенко сообщили, что в рамках второго пакета поддержки IT-отрасли в стране профильные компании могут освободить от плановых проверок пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования, трудовой инспекции и других организаций.

По данным пресс-службы, инициативу озвучили в отрасли и она призвана создать более комфортные условия для ведения IT-бизнеса при введении новых льготных налоговых ставок.

Источник газеты отмечает, что если правительство одобрит соответствующую меру, федеральный закон могут разработать к осени этого года. Ответственными ведомствами определят Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС.

В Минцифры не уточнили, на какой срок действия рассчитана мера поддержки.

Ожидается, что второй пакет налоговых льгот для IT-компаний России, направленный на стимулирование внутреннего спроса на российские продукты, примут в марте.

В конце июля прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-сфере. В первый, уже действующий пакет мер поддержки вошли в основном налоговые льготы, среди которых снижение социальных взносов для IT-компаний с 14% до 7,6%, налога на прибыль — с 20% до 3% и обнуление ставки НДС. Туда включили и поддержку спроса на российские IT-решения и субсидирование новых разработок.

Идею о налоговом маневре в IT-отрасли президент предложил 23 июня в ходе обращения к нации.