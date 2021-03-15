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Новую дорогу построят по нацпроекту в Кировском округе Омска

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Мэрия Омска сообщила о строительстве в этом году дороги от улицы Дианова до строения № 5б по улице Лисицкого в Кировском округе. По данным департамента строительства, ее протяженность составит 200 м.

Будут обустроены тротуары, сети наружного освещения и ливневая канализация. Создание нового дорожного объекта запланировано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передает ИА «ОМСКРЕГИОН». Проектная документация проходит государственную экспертизу.

Напомним, власти Омска в ближайшие два года потратят 1,5 млрд рублей на дорожный ремонт. В частности, в 2022 году планируется обновить дублер улицы Лукашевича и дублер улицы Перелета.

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