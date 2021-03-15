Более 100 российских военных погибли за время операции в Сирии

Более 100 российских военных погибли за время военной операции в Сирии. Об этом сообщил в понедельник, 15 марта, первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов на круглом столе, посвященном военной медицине.

«В Сирии погибло 112 российских военнослужащих», — привели его слова в ТАСС.

Отмечается, что Красов не назвал число раненых.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев ранее, в сентябре 2018 года, также рассказал о 112 погибших российских военных в Сирии.

В конце декабря прошлого года трое российских военных полицейских получили легкие ранения при обстреле их БТР боевиками в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

Как отметил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник, российский БТР был обстрелян из противотанкового ракетного комплекса с территории, подконтрольной протурецким бандформированиям.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.