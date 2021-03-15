Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного государства

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили между собой кандидатуру на пост нового госсекретаря Союзного государства. Об этом сообщил в понедельник, 15 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, президенты Путин и Лукашенко обсуждали кандидатуру соответствующую. Я не буду говорить, какую. Пока в планах высшего Госсовета, пока в обозримых планах пока еще не назначено», — указал представитель Кремля.

Он заверил, что когда решение будет принято окончательно, его своевременно обнародуют.

12 марта действующий госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил о том, что вероятнее всего покинет пост в течение недели. Имя своего преемника Рапота называть не стал. По его словам, нового госсекретаря объявит Высший госсовет Союзного государства.

О планах Рапоты уйти в отставку сообщалось еще в середине февраля текущего года. Тогда же он заявлял, что где бы он ни работал, его «сердце остается в сфере российско-белорусских отношений».

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года.