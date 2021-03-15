Раскрыт размер финансовой подушки россиян в случае увольнения

В России 23% опрошенных граждан, которые ищут работу, заявили, что начнут испытывать финансовые трудности менее чем через неделю после увольнения. Эта информация следует из результатов опроса HeadHunter, которые появились в распоряжении «Известий» в понедельник, 15 марта.

Опрос прошел с 22 февраля по 10 марта среди 5,5 тыс. российских соискателей старше 18 лет.

Так, 20% соискателей рассказали, что денег на жизнь им хватит на две недели поиска работы, а 16% — на месяц, а 11% — на срок до трех месяцев.

По данным опроса, в целом 82% опрошенных испытывали финансовые трудности при поиске работы. Никогда не сталкивались с финансовыми трудностями лишь 3% респондентов.

С серьезными денежными трудностями во время поиска работы столкнулись 39% участников исследования, 44% отметили, что пока справляются, а 10% заявляют, что они почти не заметны.

Денег более чем на год поиска работы, хватит только 2% опрошенных, до года — 3%, до девяти месяцев — 1%, до полугода — 4%.

Трудностей с финансами при поиске работы удалось избежать 58% благодаря накоплениям, 36% просили помощи у семьи, 22% работодатель выплатил компенсацию, а 13% работали на фрилансе.

Однако 58% пришлось серьезно сократить свои расходы после ухода с последнего места работы, 22% — урезать их частично, 16% не снизили повседневные доходы, но отложили дорогостоящие покупки.

В начале марта HeadHunter провел исследование и выяснил, что активнее всего в России ищут работу студенты, специалисты в сфере продаж и административный персонал.

Лидером по числу соискателей является Москва (26,16%), на нее приходится каждое пятое резюме в 2020–2021 годах. Затем идут Санкт-Петербург (11,06%), Подмосковье (6,22%), Краснодарский край (4,27%) и Татарстан (2,95%).