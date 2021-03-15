В Кремле переадресовали во ФСИН вопрос о местонахождении Навального

В Кремле не располагают сведениями о местонахождении осужденных, включая Алексея Навального. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не имеем информации о местонахождении осужденных в Российской Федерации, есть федеральные службы исполнения наказания, именно эту службы обладают этой информацией, согласитесь, опять же, администрация президента этот не тот орган, который может или должен обладать такими сведениями», — отметил он в ходе пресс-конференции.

Песков также подчеркнул, что не знает об отношении главы государства к ситуациям, при которых родным осужденных неизвестно их местонахождение. Он напомнил о существовании строгого порядка отбывания наказания и посоветовал обращаться во ФСИН для уточнения деталей.

25 февраля стало известно, что Навального этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская Тишина», а 28 февраля блогера доставили в исправительную колонию во Владимирской области.

Однако 12 марта адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что его подзащитного увезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области, защита не располагает данными о его местонахождении в настоящее время.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене условного срока реальным. В колонии он должен провести 2,5 года.

17 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в качестве обеспечительной меры призвал Москву немедленно освободить блогера из-под стражи.

В свою очередь в Минюсте России исключили возможность освобождения блогера, которого осудили по делу «Ив Роше», отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.