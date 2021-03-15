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СК просит заключить в СИЗО экс-начальника отдела петербургской таможни

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Следственный комитет РФ просит заключить в СИЗО экс-начальника отдела петербургской таможни по делу о взятке в 20 млн рублей. Ему предъявлено обвинение. Об этом сообщается 15 марта на сайте СК России.

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В ведомстве заявили, что продолжается расследование в отношении экс-начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров петербургской таможни Олега Гусева о получении им взятки в особо крупном размере.

По информации следствия, Гусев в конце 2018 года потребовал от представителей ООО «Таллер» взятку в 20 млн рублей «за непринятие предусмотренных законом мер» при таможенном контроле. Контроль проходил с мая 2018 года в связи с реализацией товаров марки «Таллер». Отмечается, что деньги экс-начальник получил через посредников с декабря 2018 по январь 2019 года.

В сообщении СК сказано, что Гусев скрылся от органов предварительного расследования, поэтому был объявлен в розыск. Его задержали 14 марта 2021 года в аэропорту Шереметьево. Следствие предъявило ему обвинение. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении Гусева меры пресечения в виде заключения под стражу.

10 июля 2020 года сообщалось, что пятеро сотрудников Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни подозреваются в получении взяток от коммерческих структур на общую сумму почти 900 млн рублей. Следствие предполагает, что сотрудники Южного таможенного поста с 2019 по 2020 год получали взятки от компаний, ввозящих товары на территорию ЕАЭС.

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