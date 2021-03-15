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На Украине усомнились в способности вакцинации остановить пандемию

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Иммунизация населения от COVID-19 от на Украине не сможет остановить третью волну пандемии. Об этом заявила в понедельник, 15 марта, заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк на на согласительном совете депутатских групп и фракций.

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«Украина в пятерке лидеров в Европе по распространению коронавируса. Вакцинация, которая началась с опозданием, неспособна остановить третью волну пандемии», — сообщила политик.

По мнению Кондратюк, из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, в стране возможно введение «нового жесткого карантина».

12 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену с просьбой о помощи в получении вакцины против COVID-19 в рамках проекта COVAX от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом он сообщил социальной сети Twitter. В свою очередь, Ван дер Беллен подчеркнул готовность к принятию решения, которое позволит добиться этой цели в рамках инициативы проекта COVAX, который призван содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами.

Также 12 марта мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в больницах Киева на данный момент находятся больше пациентов с COVID-19, чем когда-либо за все время пандемии. По его словам, в стационарах медицинских учреждений проходят лечение 2548 пациентов с коронавирусом, из них 1689 находятся в тяжелом состоянии, а кислородную поддержку получают 1978 человек.

Ранее 4 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что на Украине началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции. По данным политика, число заболевших увеличивается ежедневно, в связи с чем Украина может вернуться к модели локдауна. При этом глава кабинета министров подчеркнул, что общество, предприниматели и власти «истощены» ограничениями на фоне пандемии и единственным выходом представляется вакцинация.

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