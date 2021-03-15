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Песков оценил возможные провокации из-за годовщины воссоединения Крыма с РФ

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В Кремле уверены, что российские спецслужбы обладают данными о возможных провокациях Украины в связи с отмечаемым 18 марта днем воссоединения Крыма с Россией. Об этом 15 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«И мы также не сомневаемся, что на любые провокации, тем более в такой важный день, будет дан соответствующий, необходимый ответ», — отметил представитель Кремля.

Песков отметил, что 18 марта президент РФ Владимир Путин собирается провести совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и города Севастополя. Планируется, что оно пройдет в режиме видеоконференции.

10 марта первый заместитель постпреда РФ при Совбезе ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия 17 марта проведет неформальное заседание организации по теме Крыма. В заседании примут участие представители полуострова.

Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. За воссоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура проходила в соответствии с международным правом. Однако Украина до сих пор считает Крым своей временно оккупированной территорией. Москва заявила, что вопрос принадлежности субъекта навсегда закрыт.

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