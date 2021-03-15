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Минфин заявил о повышении в апреле экспортной пошлины на нефть в РФ на $8

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Экспортная пошлина на нефть в России с апреля этого года повысилась на $8, до $57,6 за тонну. Об этом говорится в материалах, опубликованных 15 марта на сайте Минфина РФ.

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«Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 февраля 2021 года по 14 марта 2021 года составила $64,34825 за баррель, или $469,7 за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2021 года повысится на $8 и составит $57,6 за тонну», ― отмечается в сообщении.

В свою очередь, пошлина на светлые нефтепродукты и масла увеличится до $17,2 с $14,8 за тонну, на темные ― до $57,6 с $49,6. При этом экспортная пошлина на товарный бензин повысится до $17,2, а на прямогонный (нафта) ― до $31,6 с $27,2 за тонну.

Помимо этого, в ведомстве рассказали, что этот денежный сбор на сжиженный газ (СПБТ) составит $35,4, пошлина на чистые фракции сжиженных углеродных газов (СУГ) будет равна $28,3, а на каменноугольный кокс ― $3,7 за тонну.

Также в Минфине добавили, что на данный момент экспортная пошлина на нефть находится на отметке в $49,6 за тонну.

11 марта глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что потребление нефти может резко увеличиться после окончания пандемии коронавируса в мире. Также он указал на то, что актуальная тенденция, которую показывает мировой рынок, ― это четкий ориентир, что в настоящее время цены не только стабилизировались, но и растут.

Днем ранее сообщалось, что правительство России приняло решение скорректировать демпферный механизм для того, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и индексировать заложенные в нем цены на уровень фактического роста цен в рознице.

Отмечалось, что такие шаги должны улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора, а также создать условия для изменения конечных цен в рознице не выше уровня годовой инфляции.

18 февраля глава «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что потребление нефти в таких сегментах, как авиаперевозки и морские круизы, в целом будет ниже. Однако после возвращения к докризисному уровню стоит ожидать роста объемов потребления, так как мировая экономика продолжит восстанавливаться.

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