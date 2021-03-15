Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Правительство выделит более 3 млрд рублей на водоснабжение Крыма
Экономика
Стоимость российских акций выросла на фоне дорожающей нефти
Общество
Минздрав напомнил о необходимости соблюдения мер против COVID-19
Мир
В ФРГ назвали итоги выборов тяжелым ударом в сердце консерваторов
Мир
В Кремле назвали Москву и Минск братьями
Авто
В Москве выставили на продажу раритетный советский лимузин
Спорт
Бой Поветкина и Уайта покажут в эфире РЕН ТВ
Общество
В Гидрометцентре пообещали быстрое таяние снега в Москве
Интернет
Минцифры РФ разъяснило порядок предустановки российского ПО на гаджетах

Стоимость российских акций выросла на фоне дорожающей нефти

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск понедельника, 15 марта, индекс Мосбиржи прибавил 0,66% и достиг 3562,69 пункта.

Дать эйфорию: до каких пределов разгонит рубль волна внешнего позитива
Рынки ставят рекорды на фоне сообщений о новых мерах поддержки экономики в США и высоких ценах на нефть

Индекс РТС вырос на 0,67%, до 1529,62 пункта.

К 10:07 индекс Мосбиржи вырос до 0,84% и достиг 3569,08 пункта, обновив свой исторический максимум. В последний раз он обновлял максимум 12 марта — в тот день он впервые достиг отметки 3526 пунктов.

Стоимость майского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,98% — до $69,9. Стоимость нефти WTI — на 0,99%, до $66,26 за баррель.

Инвесторы вдохновились сообщениями СМИ о том, что американский конгресс утвердил предложенный президентом США Джо Байденом новый пакет мер объемом $1,9 трлн для поддержки экономики.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил агентству Regnum, что основной причиной роста капитализации российского рынка акций является подъем цен на нефть. От них, по его словам, в конечном итоге зависят денежные потоки компаний.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021