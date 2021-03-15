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Уровень безработицы в Пермском крае вырос в два раза

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Количество безработных в Пермском крае за год увеличилось в два раза. По данным статистики, к концу декабря 2020 года в регионе официально насчитывалось 35 тыс. нетрудоустроенных жителей.

«Число официально зарегистрированных безработных в крае по итогам 2020 года выросло в 2,1 раза», — говорится в исследовании Пермьстата, передает ИА «Ура.ру».

«Общая потребность в работниках, заявленная работодателями на конец декабря 2020 года, составила 16,7 тыс. человек. На 100 заявленных вакансий приходится 223 не занятых трудовой деятельностью», — сообщает Пермьстат.

В целом по России число официально зарегистрированных безработных сократилось до 2,1 млн человек. Об этом 10 марта заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, в стране наблюдается постепенное восстановление рынка труда, в январе уровень безработицы снизился до 5,8%. В пиковый период, в августе 2020 года, безработица в РФ составляла 6,4%. Позитивная динамика на рынке труда наблюдается с октября 2020 года.

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