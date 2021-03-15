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В МИДе Азербайджана заявили о передаче Армении всех военнопленных

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В соответствии со своими обязательствами Азербайджан передал Армении всех военнопленных. Об этом заявил 15 марта глава МИД Джейхун Байрамов на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Швеции, председателем ОБСЕ Анн Линде.

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«Мы в соответствии с трехсторонним заявлением (от 9 ноября прошлого года. — Ред.) передали армянской стороне всех военнопленных, взятых во время военных действий [в Карабахе] и до их начала», — приводит слова азербайджанского министра ТАСС.

Боевые действия в Нагорном Карабахе закончились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий. Документом в том числе было предусмотрено введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Азербайджану Арменией ряда районов региона, а также возвращение беженцев в Карабах.

После переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина 11 января президент РФ заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех государств.

Первая встреча рабочей группы прошла в конце февраля. Вице-премьер России Алексей Оверчук по итогам заседания сообщил, что участники встречи рассмотрели отчеты экспертных подгрупп по автомобильным, железнодорожным и комбинированным перевозкам, а также по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, таможенный, пограничный, ветеринарный и прочие виды контроля.

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