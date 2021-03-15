Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Правительство выделит более 3 млрд рублей на водоснабжение Крыма
Экономика
Стоимость российских акций выросла на фоне дорожающей нефти
Общество
Минздрав напомнил о необходимости соблюдения мер против COVID-19
Мир
В ФРГ назвали итоги выборов тяжелым ударом в сердце консерваторов
Мир
В Кремле назвали Москву и Минск братьями
Авто
В Москве выставили на продажу раритетный советский лимузин
Спорт
Бой Поветкина и Уайта покажут в эфире РЕН ТВ
Общество
В Гидрометцентре пообещали быстрое таяние снега в Москве
Интернет
Минцифры РФ разъяснило порядок предустановки российского ПО на гаджетах

Участники РВФ обсудят новые точки роста для индустрии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участники XV Российского венчурного форума (РВФ), который начнется 8 апреля в МВЦ «Казань Экспо», обсудят аналитику рынка венчурного капитала 2020-х, государственное регулирование венчурного бизнеса в России, процесс реорганизации институтов развития, цифровую трансформацию финансов и другие актуальные для индустрии темы. Форум 2021 года в Казани станет одним из первых открытых для посещения мероприятий после снятия ограничений, связанных с пандемией.

«Несомненно, главной темой станет наступающее десятилетие, новая эпоха, которая заставит Россию, как и весь мир, в корне пересмотреть модель социального и экономического развития, место и роль венчурной индустрии, трансформацию самой индустрии и ее инструментов», — рассказал директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов, организатор форума.

Он пояснил, что в этом году форум пройдет в гибридном формате: эксперты и спикеры примут участие в панельных дискуссиях на площадке крупнейшего МВЦ «Казань Экспо» в Татарстане, а участники смогут наблюдать за ходом обсуждений, лично присутствуя на форуме или подключившись к трансляции онлайн.

РВФ — центральное событие российской венчурной индустрии среди лидеров лучших технологических компаний и инвесторов. Форум — двухкомпонентное мероприятие, состоящее из отраслевой конференции и StartupExpo — выставки проектов технологических команд.

Ежегодно StartupExpo RVF становится уникальной витриной проектов для венчурного бизнеса. Более полусотни стартапов, прошедших предварительные экспертизы, готовые к продажам на глобальных рынках и привлечению следующих раундов инвестиций, презентуют разработки пулу инвесторов и более 3000 участников форума. Для технологических проектов-участников экспозиции форума это возможность установить междисциплинарные связи, заручиться поддержкой бизнес-ангелов, привлечь инвестиции и внимание российских и международных участников рынка.

Заявки на участие StartupExpo будут приниматься до 8 марта 2021 года на сайте Российского венчурного форума в режиме онлайн. По желанию команда проекта может принять участие сразу в двух конкурсных отборах, финалы которых пройдут одновременно на площадке форума, общий призовой фонд которой составит 80 млн рублей.

Организаторами РВФ выступают Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Российская ассоциация венчурного инвестирования, при поддержке правительства Российской Федерации и правительства Республики Татарстан. Постоянными партнерами и соорганизаторами форума выступают: АО «РВК», РАВИ, АСИ, НАБА, СКОЛКОВО, VENTURE CLUB, GTS, TECHTOUR, PULSAR VC.

Ожидается участие в форуме более 200 спикеров и 3000 участников из России, Великобритании, США и Китая. Регистрация участников и спикеров продлится до 8 апреля 2021 года включительно.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021