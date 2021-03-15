Участники РВФ обсудят новые точки роста для индустрии

Участники XV Российского венчурного форума (РВФ), который начнется 8 апреля в МВЦ «Казань Экспо», обсудят аналитику рынка венчурного капитала 2020-х, государственное регулирование венчурного бизнеса в России, процесс реорганизации институтов развития, цифровую трансформацию финансов и другие актуальные для индустрии темы. Форум 2021 года в Казани станет одним из первых открытых для посещения мероприятий после снятия ограничений, связанных с пандемией.

«Несомненно, главной темой станет наступающее десятилетие, новая эпоха, которая заставит Россию, как и весь мир, в корне пересмотреть модель социального и экономического развития, место и роль венчурной индустрии, трансформацию самой индустрии и ее инструментов», — рассказал директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов, организатор форума.

Он пояснил, что в этом году форум пройдет в гибридном формате: эксперты и спикеры примут участие в панельных дискуссиях на площадке крупнейшего МВЦ «Казань Экспо» в Татарстане, а участники смогут наблюдать за ходом обсуждений, лично присутствуя на форуме или подключившись к трансляции онлайн.

РВФ — центральное событие российской венчурной индустрии среди лидеров лучших технологических компаний и инвесторов. Форум — двухкомпонентное мероприятие, состоящее из отраслевой конференции и StartupExpo — выставки проектов технологических команд.

Ежегодно StartupExpo RVF становится уникальной витриной проектов для венчурного бизнеса. Более полусотни стартапов, прошедших предварительные экспертизы, готовые к продажам на глобальных рынках и привлечению следующих раундов инвестиций, презентуют разработки пулу инвесторов и более 3000 участников форума. Для технологических проектов-участников экспозиции форума это возможность установить междисциплинарные связи, заручиться поддержкой бизнес-ангелов, привлечь инвестиции и внимание российских и международных участников рынка.

Заявки на участие StartupExpo будут приниматься до 8 марта 2021 года на сайте Российского венчурного форума в режиме онлайн. По желанию команда проекта может принять участие сразу в двух конкурсных отборах, финалы которых пройдут одновременно на площадке форума, общий призовой фонд которой составит 80 млн рублей.

Организаторами РВФ выступают Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Российская ассоциация венчурного инвестирования, при поддержке правительства Российской Федерации и правительства Республики Татарстан. Постоянными партнерами и соорганизаторами форума выступают: АО «РВК», РАВИ, АСИ, НАБА, СКОЛКОВО, VENTURE CLUB, GTS, TECHTOUR, PULSAR VC.

Ожидается участие в форуме более 200 спикеров и 3000 участников из России, Великобритании, США и Китая. Регистрация участников и спикеров продлится до 8 апреля 2021 года включительно.