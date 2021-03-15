В Кремле назвали Москву и Минск братьями

Белоруссия и Россия являются братскими государствами, заявил в понедельник, 15 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление президента республики Александра Лукашенко о том, что «у белорусов в мире друзей нет».

«Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России, все-таки мы в одном Союзном государстве, здесь, скорее, мы не друзья, а братья», — отметил представитель Кремля.

В феврале в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и Лукашенко. В ходе встречи российский лидер заявил, что инструменты взаимодействия Москвы и Минска хорошо отлажены.

Ключевыми темами для переговоров президентов стали развитие двусторонних отношений и дальнейшее продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности.

10 января белорусский лидер заявил, что считает российского президента Владимира Путина своим другом. Лукашенко добавил, что президент РФ — друг не только его, но и всего белорусского народа.