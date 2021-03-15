Спасатели предупредили об опасности обвала ледника из-за вулкана

МЧС предупредило жителей об опасности обвала ледника из-за вулкана на Камчатке. Спасатели призвали людей не приближаться к вулкану. По данным специалистов, интенсивность потока увеличилась, сообщает телеканал «Известия». Лава из Ключевской Сопки может обрушить ледник Эрмана. Образовавшиеся из-за таяния ледника грязевые потоки также опасны для рыбаков и туристов, находящихся в этом районе. Несмотря на предупреждения спасателей, в гостиницах недалеко от вулкана практически нет свободных мест. Туристы продолжают приезжать.

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