В ФРГ назвали итоги выборов тяжелым ударом в сердце консерваторов

Итоги выборов, прошедших 14 марта в Германии, стали «тяжелым ударом в сердце» немецких консерваторов. Об этом заявил журналистам 15 марта премьер-министр Баварии, глава партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер, пишет Spiegel.

По словам политика, именно западные земли — Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц, где партия лишилась поддержки большинства избирателей, — в течение многих лет были вотчинами консерваторов.

Христианско-демократический союз (ХДС) лишился голосов по итогам выборов в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце 14 марта по сравнению с результатами предыдущих выборов в 2016 году. Причинами поражения консерваторов он назвал «сильный местный фактор», а также просчеты партии в борьбе с коронавирусом, в том числе и с вакцинацией.

По данным экзитполов, в Баден-Вюртемберге на первое место выходят «Зеленые» с 32,6% голосов. На втором месте идет Христианско-демократический союз с 24,1%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила 11% избирателей, либералы из Свободной демократической партии (СвДП) — 10,5%, правая «Альтернатива для Германии» — 9,7%. В Рейнланд-Пфальце лидерами стали социал-демократы из СДПГ — 35,7%, далее следуют ХДС — 27,7%, за ними «Зеленые» — 9,3%, правая «Альтернатива для Германии» получила 8.3%.

Накануне руководство немецкого Христианско-демократического союза предположило, что причинами провала на региональных выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, послужили пандемия и коррупционный «масочный скандал» за неделю до голосования в ее рядах.

В конце февраля со ссылкой на данные МВД ФРГ сообщалось, что парламентские выборы в Германии, которые пройдут в 2021 году, из-за пандемии коронавируса рискуют стать самыми дорогими в истории страны.