В Нью-Йорке прошла траурная церемония по погибшим в период пандемии
В период пандемии в Нью-Йорке погибли 30 тыс. человек. Меньше жителей города погибли в войне во Вьетнаме и во время терактов 11 сентября, передает телеканал «Известия». Ровно год назад в Нью-Йорке умер первый пациент с COVID-19. Память жертв почтили в ходе траурной церемонии. Фото погибших спроецировали на Бруклинский мост.
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