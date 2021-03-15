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Власти Дагестана назвали причину обрушения моста в Шамильском районе

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Мост в Шамильском районе Дагестана обрушился из-за перегруженности проезжавшего по нему грузовика. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба минтранса республики.

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«На автомобильной дороге местного значения… произошло обрушение второго пролета моста. Обрушение произошло в результате проезда большегрузного транспорта ненормативной нагрузки», – сказано в сообщении минтранса.

В ведомстве отметили, что на место происшествия выехал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ширухан Гаджимурадов, комиссия минтранса региона и сотрудники ГКУ «Дагестанавтодор».

В МЧС заявили, что в районе населенного пункта Хебда при проезде грузового автомобиля обрушился мост, один человек пострадал. В результате происшествия без дорожного сообщения остались населенные пункты Кахиб, Гоор и Хиндах.

Ранее сообщалось, что обрушение моста через реку Серебряная Воложка в Астрахани произошло в ночь на 15 февраля. По словам специалистов, в двух центральных понтонах из-за активных подвижек льда образовалась течь. В результате этого понтоны затонули.

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