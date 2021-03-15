Делегация ливанского движения «Хезболла» прибыла на переговоры в Россию

Делегация ливанского движения «Хезболла» во главе с лидером парламентской фракции Мухаммадом Раадом прибыла в понедельник, 15 марта, на переговоры в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что в последний раз Раад посещал Россию в 2011 году.

9 марта сообщалось, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе своего визита в Абу-Даби встретился с премьер-министром Ливана Саадом Харири.

Среди прочего Лавров и Харири тогда обменялись мнениями о ситуации в Ливане. Также стороны обсудили вопросы укрепления российско-ливанских отношений и борьбу с коронавирусом.

За день до этого командующий ливанской армией Джозеф Аун на собрании по безопасности в Ярзе заявил, что армия на фоне тяжелой экономической и политической обстановки в стране поддерживает и защищает право людей на мирное выражение своего мнения, но отвергает посягательства на общественную и частную собственность.

6 марта исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Хассан Дияб заявил, что страна оказалась на грани общественного взрыва на фоне усугубления кризиса.

В начале марта в Ливане началась акция протеста с блокированием дорог. Демонстранты перекрывали горящими покрышками центр Бейрута, основные столичные трассы, а также автомагистрали на юге, севере и востоке страны. Участники протестов требовали от властей начать реальные действия для выхода из экономического кризиса и улучшения жизни.

Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический и политический кризисы. За это время подало в отставку два правительства.