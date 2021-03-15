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Спорткомплекс могут открыть на бывших складах Минобороны в Омске

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В Омске вновь выставили на аукцион склады Минобороны на проспекте Маркса, 37. Общая площадь лота превышает 12 тыс. кв. м, в него входят земельный участок и 27 нежилых построек — «бывшие общевойсковые склады Омского гарнизона».

После капремонта там могут открыть физкультурно–оздоровительный комплекс или объект культуры. По данным сайта по продаже недвижимости, постройки находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщает ИА «Город55». 28 февраля обрушились военные склады на проспекте Маркса. По одной из версий, инцидент произошел из-за накопившегося на крыше снега.

Ранее были завершены аукционы на ремонт дорог в Центральном и Кировском округах Омска. Общая сумма контрактов превышает 600 млн рублей, сообщили в пресс-службе горадминистрации. В результате торгов удалось сэкономить 66 млн рублей. Эти средства направят на участки из резервного списка.

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