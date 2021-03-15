Глава Крыма заявил об увеличении добычи воды из подземных источников

К середине апреля добычу воды из артезианских источников для нужд Симферополя планируется увеличить до 110 тыс. кубометров. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании штаба по водоснабжению.

Он отметил, что ранее озвученный план по увеличению объема подачи воды до 92 тыс. кубометров в сутки к середине марта удалось осуществить.

«Наши планы подтверждаются. К 1 апреля мы должны до 100 тыс. кубометров дать воды, к 15 апреля — до 110», — сказал глава региона.

Аксенов заверил, что все заявленные планы должны быть выполнены.

«Понятно, там, где дебит скважин отличается от прогноза, другая ситуация. Но тем не менее технически придется одно, два лишних бурения сделать, но объем воды мы такой же должны поставить в Симферополь», — уточнил он.

10 марта стало известно, что власти Крыма намерены подать иск к Украине из-за причиненного ущерба полуострову в результате водной блокады. Как отмечал Константинов, судебный процесс имеет «моральное значение».

За день до этого регионы полуострова вернулись к графику подачи воды, который ранее временно отменили из-за праздников: с 6 по 9 марта в Симферополе, Ялте, Симферопольском и Бахчисарайском районах подачу воды осуществляли без ограничений.

При этом на Украине считают, что власти не должны снабжать Крым водой до тех пор, пока полуостров не вернется в состав страны. Об этом в начале марта заявлял министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Комментируя это заявление, депутат крымского парламента Алексей Черняк подчеркнул, что регион никогда не вернется в состав Украины, а стабильное водоснабжение получит при помощи федерального центра.

После воссоединения в 2014 году Крыма с Россией подача воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу в республику была полностью прекращена Украиной в одностороннем порядке.

Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. В рамках плана около 50 млрд рублей направлено на модернизацию системы водоснабжения — в частности, на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры.