Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лукашенко заявил о начале работы комиссии по поправкам в конституцию
Общество
Глава Крыма заявил об увеличении добычи воды из подземных источников
Экономика
Росавиация сообщила о снижении пассажиропотока авиакомпаний РФ в феврале на 37%
Мир
Спецпредставитель США приедет на встречу по Афганистану в Москву
Общество
Курс вакцинации «Спутником V» завершили 3,5 млн россиян
Общество
Главу Хакасии Коновалова вызвали в суд
Общество
В России за сутки выявили 9437 новых случаев COVID-19
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все свои модели
Происшествия
Со спортбазы в Подмосковье госпитализировали подростков с отравлением

Глава Крыма заявил об увеличении добычи воды из подземных источников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К середине апреля добычу воды из артезианских источников для нужд Симферополя планируется увеличить до 110 тыс. кубометров. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании штаба по водоснабжению.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — об отношениях с Украиной, изменениях в Конституции и коронавирусе

Он отметил, что ранее озвученный план по увеличению объема подачи воды до 92 тыс. кубометров в сутки к середине марта удалось осуществить.

«Наши планы подтверждаются. К 1 апреля мы должны до 100 тыс. кубометров дать воды, к 15 апреля — до 110», — сказал глава региона.

Аксенов заверил, что все заявленные планы должны быть выполнены.

«Понятно, там, где дебит скважин отличается от прогноза, другая ситуация. Но тем не менее технически придется одно, два лишних бурения сделать, но объем воды мы такой же должны поставить в Симферополь», — уточнил он.

10 марта стало известно, что власти Крыма намерены подать иск к Украине из-за причиненного ущерба полуострову в результате водной блокады. Как отмечал Константинов, судебный процесс имеет «моральное значение».

За день до этого регионы полуострова вернулись к графику подачи воды, который ранее временно отменили из-за праздников: с 6 по 9 марта в Симферополе, Ялте, Симферопольском и Бахчисарайском районах подачу воды осуществляли без ограничений.

При этом на Украине считают, что власти не должны снабжать Крым водой до тех пор, пока полуостров не вернется в состав страны. Об этом в начале марта заявлял министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Комментируя это заявление, депутат крымского парламента Алексей Черняк подчеркнул, что регион никогда не вернется в состав Украины, а стабильное водоснабжение получит при помощи федерального центра.

После воссоединения в 2014 году Крыма с Россией подача воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу в республику была полностью прекращена Украиной в одностороннем порядке.

Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. В рамках плана около 50 млрд рублей направлено на модернизацию системы водоснабжения — в частности, на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021