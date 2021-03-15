Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Правительство выделит более 3 млрд рублей на водоснабжение Крыма
Экономика
Стоимость российских акций выросла на фоне дорожающей нефти
Общество
Минздрав напомнил о необходимости соблюдения мер против COVID-19
Мир
В ФРГ назвали итоги выборов тяжелым ударом в сердце консерваторов
Мир
В Кремле назвали Москву и Минск братьями
Авто
В Москве выставили на продажу раритетный советский лимузин
Спорт
Бой Поветкина и Уайта покажут в эфире РЕН ТВ
Общество
В Гидрометцентре пообещали быстрое таяние снега в Москве
Интернет
Минцифры РФ разъяснило порядок предустановки российского ПО на гаджетах

Клиенты ВСК стали чаще выбирать дистанционные сервисы автострахования

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Урегулирование страховых событий по автокаско через мобильное приложение выросло более чем в восемь раз с февраля прошлого года. К такому выводу пришли аналитики Страхового дома ВСК, исследовав изменение структуры обращений клиентов.

«Доля дистанционного урегулирования страховых случаев автокаско превысила 60% от всех каналов взаимодействия с клиентами по итогам февраля текущего года. Рост составил более 52 п.п. Годом ранее аналогичный показатель был на уровне 7,7%», — говорится в релизе, поступившем «Известиям» 15 марта.

Непраздный вопрос: кому придется платить за ОСАГО больше
Неправильный коэффициент бонус-малус — самая популярная жалоба водителей в адрес страховщиков

Отмечается, что снижение показывает оформление страховых случаев по автокаско через традиционные офлайн-каналы (контакт-центр, офисы, представители ВСК) в аналогичный период.

Так, количество обращений по урегулированию через контакт-центр ВСК сократилось на 14 процентных пунктов и составило 7,8%. В три раза сократилось посещение офисов компании по вопросам урегулирования автокаско: в феврале 2020 года 47,6% клиентов предпочитали обращаться в офисы компании, сейчас этот показатель составляет 17,8%.

Кроме этого, обращение к представителям ВСК сократилось более чем на 4 процентных пункта, с 18,5% до 14,2%.

Вице-президент — руководитель развития экосистемы Страхового дома ВСК Олег Лисник отметил, что полностью «бесшовный дистанционный процесс» урегулирования по каско стал прорывом на рынке страхования и показал востребованность у клиентов.

В прошлом году ВКС удалось масштабировать проект по всей России, в том числе поддержать этим сервисом клиентов, проживающих в отдаленных регионах, подчеркнул он.

«Оформление страхового события в офлайн занимает в среднем два дня за счет необходимости приезда в офис, а через мобильное приложение ВСК это 10 минут. Срок выдачи клиенту направления на ремонт при оформлении офлайн займет в среднем около четырех дней, а в дистанционном сервисе это происходит за один день. Выгода для клиента очевидна», — уточнил Лисник.

В нынешнем году ВСК планирует увеличить количество клиентов, воспользовавшихся дистанционным урегулированием, до 70% от общего числа обращений по урегулированию страховых случаев по автокаско.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021