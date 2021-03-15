Клиенты ВСК стали чаще выбирать дистанционные сервисы автострахования

Урегулирование страховых событий по автокаско через мобильное приложение выросло более чем в восемь раз с февраля прошлого года. К такому выводу пришли аналитики Страхового дома ВСК, исследовав изменение структуры обращений клиентов.

«Доля дистанционного урегулирования страховых случаев автокаско превысила 60% от всех каналов взаимодействия с клиентами по итогам февраля текущего года. Рост составил более 52 п.п. Годом ранее аналогичный показатель был на уровне 7,7%», — говорится в релизе, поступившем «Известиям» 15 марта.

Отмечается, что снижение показывает оформление страховых случаев по автокаско через традиционные офлайн-каналы (контакт-центр, офисы, представители ВСК) в аналогичный период.

Так, количество обращений по урегулированию через контакт-центр ВСК сократилось на 14 процентных пунктов и составило 7,8%. В три раза сократилось посещение офисов компании по вопросам урегулирования автокаско: в феврале 2020 года 47,6% клиентов предпочитали обращаться в офисы компании, сейчас этот показатель составляет 17,8%.

Кроме этого, обращение к представителям ВСК сократилось более чем на 4 процентных пункта, с 18,5% до 14,2%.

Вице-президент — руководитель развития экосистемы Страхового дома ВСК Олег Лисник отметил, что полностью «бесшовный дистанционный процесс» урегулирования по каско стал прорывом на рынке страхования и показал востребованность у клиентов.

В прошлом году ВКС удалось масштабировать проект по всей России, в том числе поддержать этим сервисом клиентов, проживающих в отдаленных регионах, подчеркнул он.

«Оформление страхового события в офлайн занимает в среднем два дня за счет необходимости приезда в офис, а через мобильное приложение ВСК это 10 минут. Срок выдачи клиенту направления на ремонт при оформлении офлайн займет в среднем около четырех дней, а в дистанционном сервисе это происходит за один день. Выгода для клиента очевидна», — уточнил Лисник.

В нынешнем году ВСК планирует увеличить количество клиентов, воспользовавшихся дистанционным урегулированием, до 70% от общего числа обращений по урегулированию страховых случаев по автокаско.