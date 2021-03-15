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В Китае назвали условие упрощения въезда иностранцев в страну

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Китай упростит въезд в страну для иностранцев, привившихся китайской вакциной от коронавируса и прибывших через Гонконг. Об этом сообщает The New York Times.

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В этом случае въезжающие столкнутся с меньшими требованиями к оформлению документов. Заявление высокопоставленного чиновника, по данным издания, прозвучало после того, как Соединенные Штаты, Индия, Япония и Австралия объявили о своих планах по увеличению предоставления вакцин в другие страны.

Четыре державы пообещали помочь профинансировать производство в Индии не менее миллиарда доз вакцины от коронавируса к концу следующего года.

Как полагают авторы публикации, Китай пытается повысить международную привлекательность своих прививок, несмотря на то что ученые и иностранные правительства призывают китайских производителей вакцин быть более прозрачными в данных клинических испытаний, говорится в публикации. Го Вэйминь, официальный представитель правительства Китая, сказал, что к концу февраля Китай отправил вакцины в 69 стран и начал коммерческий экспорт в 28 государств.

Китай ранее присоединился к международной инициативе разработки технологий по диагностике и лечению болезни, вызываемой коронавирусом. Такие компании, как Shanghai Fosun Pharmaceutical Group и China Clover Biopharmaceuticals, стали важной силой в продвижении исследований и разработок вакцин.

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