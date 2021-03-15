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Спецпредставитель США приедет на встречу по Афганистану в Москву

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Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад примет участие в международной встрече по афганскому урегулированию 18 марта в Москве. Об этом заявил 15 марта спецпредставитель президента, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

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«Да, он примет участие, подтвердил в субботу», – сообщил он «РИА Новости».

Консультации пройдут в формате заседания так называемой расширенной «тройки» (Россия, США, Китай и Пакистан) с участием афганских сторон.

По словам Кабулова, афганская делегация уже уведомила Москву о составе делегации, позднее он будет опубликован.

«Все политики подтвердили участие», – отметил дипломат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 марта рассказала, что на международной конференции по Афганистану в Москве собираются обсудить пути прекращения огня.

В конце февраля глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром заявил о готовности Москвы возобновить формат консультаций по урегулированию в стране.

В 2020 году Соединенные Штаты и представители запрещенного в РФ движения «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Им предусмотрен вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

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