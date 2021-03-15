Проверку проводят после обрушения стенда на жителя Екатеринбурга

Доследственная проверка началась после обрушения металлической конструкции на жителя мужчину в парке имени Маяковского в Екатеринбурге. В ближайшее время будет проведена судебная экспертиза для установления степени тяжести вреда, нанесенного здоровью пострадавшего. Сейчас опрашиваются очевидцы, проведен осмотр места происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области ТагилСити.Ру сообщили, что, по предварительным данным, у мужчины сотрясение мозга и ушиб позвоночника.

В правоохранительных органах не исключают, что причиной ЧП мог стать неожиданный и сильный порыв ветра, в результате чего щит упал на посетителя. Оперуполномоченные устанавливают, кто в парке отвечает за технику безопасности объектов и когда их проверяли на предмет надежности.

Инцидент произошел в парке 14 марта, во время масленичных гуляний. Свидетели утверждают, что конструкция обрушилась на мужчину в тот момент, когда он проходил мимо.