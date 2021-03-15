Постпред России заявил о последствиях выхода из Совета Европы

Выход России из Совета Европы приведет к выходу страны из основных конвенций организации. Об этом сообщил постпред России при СЕ Иван Солтановский в интервью «Независимой газете».

«Выход из организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс. Разумеется, не всех, но возможности участия в большинстве из них мы, безусловно, лишимся. Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением», — заявил Солтановский.

По его словам, в арсенале Совета Европы более 200 конвенций и дополнительных протоколов, регулирующих сферы борьбы с терроризмом и отмывания денег, пресечения контрафакта медицинской продукции, развития образования и пр.

Так, со слов постпреда, Москве придется забыть об участии в частичных соглашениях Совета Европы, таких как соглашение по борьбе с коррупцией.

Он также настаивает на том, что за столами в ассамблее сидят не дипломаты, а политики, большая часть которых даже не имеют представления об интересах жителей страны. Но есть и такие, кто устраивает «цирковые шоу», тем самым отнимая у ПАСЕ время.

Ранее, 15 марта, сообщалось, что глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс 15–16 марта посетит Москву, где встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, главой российской делегации в ПАСЕ Петром Толстым и ее участниками, а также с представителями общественных организаций.

В начале марта замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил готовность России работать в Совете Европы на основании устава организации.

«Без России организация утратит общеевропейское качество, а значит потеряет смысл существования. Мы готовы работать в Совете Европы на основе его устава. Наше терпение испытывать не нужно, оно не безгранично», — заявлял Глушко.

Эксперты предполагают, что возможным основанием для исключения России из Совета Европы может служить отказ от выполнения требования Европейского суда по правам человека: 17 февраля суд потребовал от России освободить блогера Алексея Навального из-под стражи, согласно правилу 39 регламента суда.

Возможность освобождения осужденного по требованию Евросоюза была отклонена в Минюсте РФ, где заявили, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.