Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
ЕС решил начать переговоры по российской вакцине «Спутник V»
Мир
В Китае выявили новый рассадник вирусов
Общество
Губернатор Ставрополья распустил правительство после ареста зампреседателя
Мир
Лукашенко заявил о начале работы комиссии по поправкам в Конституцию
Интернет
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с аккаунта «Крым 24» в Instagram
Политика
Правительство Ставрополья отправлено в отставку после ареста зампреда
Мир
В Крыму заявили об отсутствии у Украины прав на полуостров
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все свои модели
Происшествия
Со спортбазы в Подмосковье госпитализировали подростков с отравлением

Постпред России заявил о последствиях выхода из Совета Европы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выход России из Совета Европы приведет к выходу страны из основных конвенций организации. Об этом сообщил постпред России при СЕ Иван Солтановский в интервью «Независимой газете».

«Выход из организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс. Разумеется, не всех, но возможности участия в большинстве из них мы, безусловно, лишимся. Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением», — заявил Солтановский.

Устали от традиции: каким будет участие России в ПАСЕ
Ассамблея подтвердила полномочия делегации РФ, но ее ждет непростая работа

По его словам, в арсенале Совета Европы более 200 конвенций и дополнительных протоколов, регулирующих сферы борьбы с терроризмом и отмывания денег, пресечения контрафакта медицинской продукции, развития образования и пр.

Так, со слов постпреда, Москве придется забыть об участии в частичных соглашениях Совета Европы, таких как соглашение по борьбе с коррупцией.

Он также настаивает на том, что за столами в ассамблее сидят не дипломаты, а политики, большая часть которых даже не имеют представления об интересах жителей страны. Но есть и такие, кто устраивает «цирковые шоу», тем самым отнимая у ПАСЕ время.

Ранее, 15 марта, сообщалось, что глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс 15–16 марта посетит Москву, где встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, главой российской делегации в ПАСЕ Петром Толстым и ее участниками, а также с представителями общественных организаций.

В начале марта замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил готовность России работать в Совете Европы на основании устава организации.

«Без России организация утратит общеевропейское качество, а значит потеряет смысл существования. Мы готовы работать в Совете Европы на основе его устава. Наше терпение испытывать не нужно, оно не безгранично», — заявлял Глушко.

Эксперты предполагают, что возможным основанием для исключения России из Совета Европы может служить отказ от выполнения требования Европейского суда по правам человека: 17 февраля суд потребовал от России освободить блогера Алексея Навального из-под стражи, согласно правилу 39 регламента суда.

Возможность освобождения осужденного по требованию Евросоюза была отклонена в Минюсте РФ, где заявили, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021