Роскомнадзор потребовал снять ограничения с аккаунта «Крым 24» в Instagram

Роскомнадзор (РКН) направил письмо в адрес компании Facebook Inc. с требованием снять все ограничения с аккаунта российского телеканала «Крым 24» в Instagram. Об этом в понедельник, 15 марта, говорится в сообщении ведомства.

«В письме отмечается, что действия компании Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры», — отметили в Роскомнадзоре.

12 марта соцсеть Instagram (принадлежит Facebook) частично заблокировала страницу одного из главных телеканалов в республике — «Крым 24». Отмечалось, что телеканал не может размещать текстовый материал под опубликованными снимками.

Как уточнялось, администрация социальной сети обвинила крымский телеканал в «накрутке лайков».

При этом представители телеканала обращали внимание на тот факт, что снятие блокировки назначено на 19 марта — сразу после годовщины воссоединения Крыма с Россией.

20 мая 2020 года видеохостинг YouTube без объяснения причин удалил аккаунт этого телеканала. Тогда «внятного ответа» от видеохостинга «Крым 24» не получил.

За три года на YouTube-канал подписались 30 тыс. человек, количество просмотров превысило 10 млн. На данный момент сообщество функционирует в качестве «Крым 24 Вести», но число подписчиков составляет всего 211 человек.

Телеканал принадлежит телерадиокомпании «Крым». Он является первым крымским телевизионным СМИ, начавшим спутниковое вещание за пределами полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.