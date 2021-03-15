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ЕС решил начать переговоры по российской вакцине «Спутник V»

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Евросоюз намерен начать переговоры по вопросу российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в понедельник, 15 марта, пишет Reuters.

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Официальный представитель, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени сообщества, сообщил агентству, что правительства стран Евросоюза рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками «Спутник V».

Для начала процесса, как уточняется, потребуются запросы от четырех европейских стран.

Как стало известно 9 марта, в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) заявили, что изучат соответствие российской вакцины «Спутник V» обычным стандартам ЕС. Решение по вакцине будет основано только на научных данных.

В тот же день сообщалось, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС. Это сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

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