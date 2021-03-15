Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после плановой остановки

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) возобновил работу после плановой остановки 10 марта. Об этом заявили 15 марта в пресс-службе минэнерго Белоруссии.

В сообщении ведомства в Telegram-канале говорится, что 14 марта после успешного окончания исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке первый энергоблок БелАЭС включен в сеть.

Отмечается, что реакторная установка выведена на номинальный уровень мощности.

До 5 апреля в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации на первом энергоблоке АЭС собираются провести испытания реакторной установки.

19 февраля первый блок БелАЭС уже отключали для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации. Заново энергоблок был подключен к сети 8 марта.

БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого из них составляет по 1200 МВт. Первый энергоблок атомной электростанции 3 ноября прошлого года включили в объединенную энергосистему страны. В январе 2021 года его вывели на номинальный уровень мощности.

Первый блок БелАЭС в промышленную эксплуатацию планируется ввести в текущем году, второй — в 2022 году.