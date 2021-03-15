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Из-за песчаной бури в Монголии пропало без вести 340 человек

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На территории Монголии сформировалась песчаная буря. В результате стихийного бедствия пропали без вести 340 человек. Скорость ветра достигла 34 м/с. Буря дошла до Китая, воздух в Пекине окрасился в желтый, передает телеканал «Известия». Видимость на дорогах упала ниже 1 км. Экологическая обстановка в городе ухудшилась. Местами ограничено движение автомобилей. Ураган с песком обрушился и на Саудовскую Аравию. Пыль покрыла здания и машины, ВВС вынуждены отменить полеты.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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