Из-за песчаной бури в Монголии пропало без вести 340 человек
На территории Монголии сформировалась песчаная буря. В результате стихийного бедствия пропали без вести 340 человек. Скорость ветра достигла 34 м/с. Буря дошла до Китая, воздух в Пекине окрасился в желтый, передает телеканал «Известия». Видимость на дорогах упала ниже 1 км. Экологическая обстановка в городе ухудшилась. Местами ограничено движение автомобилей. Ураган с песком обрушился и на Саудовскую Аравию. Пыль покрыла здания и машины, ВВС вынуждены отменить полеты.
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